Остались родители и сын. В Сети назвали имя второго погибшего бойца на Донбассе (фото)

Во время вражеского минометного обстрела на Донбассе 19 февраля погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины Денис Кононенко. Солдат был родом из города Тульчин, что в Винницкой области.
Об этом написал председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов в Facebook.
"Погиб винничанин... Сегодня во время обстрелов в зоне проведения Операции Объединенных сил потеря – медики не смогли спасти солдата Дениса Кононенко..." , – написал Борзов.
Далее по теме
Борзов сообщил, что водитель мотопехотной роты Кононенко получил несовместимое с жизнью ранение в 12:40.
Погибшему Денису Кононенко было 34 года.
"В Тульчине "похоронку" получили родители военнослужащего... У него остался сын... Соболезнования родным и близким защитника Украины", – добавил Борзов.
Погибший Денис Кононенко. Фото: Facebook / Сергей Борзов
Оккупанты 136 раз обстреляли Донбасс
За прошедшие сутки, 19 февраля, российские оккупанты 136 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате двое украинских военнослужащих погибли, еще пятеро военных находятся с травмами в больнице.
Оккупационные войска обстреляли:
- Семь раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм.
- Четыре раза Старогнатовку – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Три раза Новоселовку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Дважды Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
- Дважды Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Широкино – из минометов калибра 120 мм.
- Три раза Мироновский – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Пять раз Новогнатовку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Четыре раза Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Четыре раза Травневое – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
- Четыре раза Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Дважды Южное – из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Пять раз Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Пять раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета.
- Дважды Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.
- Девять раз Счастье – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Пять раз Крымское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Четыре раза Марьинку – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
- Дважды Опытное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Четыре раза Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Дважды Лопаскино – из минометов калибра 82 мм.
- Пять раз Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Пять раз Станицу Луганскую – из танка, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Три раза Причепиловку – из минометов калибра 120 мм.
- Сизое – из минометов калибра 120 мм.
- Новогригоровку – из артиллерии калибра 122 мм.
- Семь раз Троицкое – из минометов калибра 120 мм.
- Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.
- Четыре раза Шумы – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Пять раз Зайцево – артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Пять раз Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Дважды Трехизбенку – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Богдановку – из минометов калибра 120 мм.
- Авдеевку – из минометов калибра 120 мм.
- Новоселовку 2-ю – из минометов калибра 120 мм.
- Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.
- Новоалександровку – из минометов калибра 120 мм.
- Чермалык – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Пески – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
- Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм.
- Опытное – из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.