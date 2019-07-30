Сегодня помощь Рината Ахметова доставляется в 94 населенных пункта в прифронтовой зоне и вдоль линии соприкосновения

Помощь и спасение: Гуманитарному штабу Рината Ахметова пять лет https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%202.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%202.jpg 2019-07-30T16:14:00+03:00 Донбасс Сегодня помощь Рината Ахметова доставляется в 94 населенных пункта в прифронтовой зоне и вдоль линии соприкосновения

6 августа исполняется пять лет с начала работы крупнейшей благотворительной миссии в Украине и самой масштабной программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного штаба. Все эти годы благодаря программе помощь получают самые нуждающиеся жители Донбасса. И помощь продолжает поступать в наиболее горячие точки региона. Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда.

"Когда на Донбасс пришла беда, Ринат Ахметов поставил задачу – помогать мирным жителям всем, чем только возможно. Фонд за первые пару месяцев конфликта эвакуировал и расселил на безопасной территории более 10 тысяч человек. Одновременно с этим людей обеспечивали лекарствами, продуктами, одеждой", – отметила Татьяна Кухоцкая.

Она подробно рассказала о хронологии работы Фонда в первые дни вооруженного конфликта и о том, как был создан Гуманитарный штаб:

"Продолжалась эвакуация людей и одновременно с этим на Донбасс пошли первые колонны с гуманитарной помощью от Рината Ахметова. Тысячи тонн продовольствия и медикаментов на сотнях машин беспрерывно доставляли в зону конфликта. Постоянно росла география доставки помощи. Одновременно с этим Фонд изучал и анализировал ситуацию и потребности мирных жителей. Получив эти данные, Ринат Ахметов поручил создать Гуманитарный штаб. Все ресурсы, человеческие и материальные, были брошены на помощь Донбассу".

Сегодня помощь Рината Ахметова доставляется в 94 населенных пункта в прифронтовой зоне и вдоль линии соприкосновения. Жителям 87 сел и поселков наборы выживания привозят бригады мобильной выдачи Фонда. Еще в семи городах и поселках региона помощь Рината Ахметова распределяется в стационарных пунктах выдачи.

За пять лет работы Гуманитарного штаба спасены жизни более миллиона человек по обе стороны линии соприкосновения. Людям, живущим в зоне конфликта, доставлено свыше 12,3 миллиона наборов выживания, то есть 134 тысячи тонн продуктов.

"Это 6700 груженных до отказа многотонных грузовиков. Если выстроить такое количество фур в линию, это была бы колонна длиной больше 90 километров", – уточнила Кухоцкая.

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Кроме того, Фонд провел большое качественное исследование совместно с Киевским международным институтом социологии, благодаря которому был разработан научный подход в деле предоставления помощи.

"Во всех населенных пунктах Донбасса были проведены социологические опросы, на основе этих данных Фонд условно разделил их на три группы, в зависимости от сложности ситуации в них. Понятно, что в первую очередь помощь доставлялась туда, где люди не могли без нее выжить. Они прятались в подвалах без света, без воды, без еды, и наши волонтеры, несмотря на обстрелы, пробивались к этим людям и доставляли им самое необходимое", – сказала директор по развитию проектов Фонда.

Неоценимый вклад в создание гуманитарной карты потребностей Донбасса внесли и специалисты горячей линии Фонда, которые в первые дни боевых действий принимали более тысячи звонков в день. По словам Кухоцкой, за первые два месяца вооруженного конфликта было принято и обработано свыше 30 тысяч обращений. При этом 70% звонивших говорили, что страдают от голода и просили привезти им еду. Все они были услышаны и получили помощь.

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Изучать ситуацию на Донбассе Фонд продолжает и сегодня. Исследования показывают, что у мирных жителей Донбасса, живущих в "серой зоне", сохраняется острая потребность в продуктах питания.

В свою очередь представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу рассказал, как впервые стал очевидцем работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова: "Я только получил назначение в Украину, поехал на Донбасс, и в каждом населенном пункте, по которому мы проезжали, мы встречали большие скопления людей. Я останавливался, спрашивал у собравшихся, чего они ждут. И все мне говорили, что они стоят в очереди за помощью, которую привез Ринат Ахметов".

Пабло Матэу также пояснил, почему помощь Рината Ахметова остается крайне актуальной:

"К сожалению, многие международные организации ушли с востока Украины. Тем ценнее для жителей поддержка Рината Ахметова и тем больше роль его Фонда в решении проблем, с которыми сталкиваются люди вдоль линии соприкосновения".

По словам представителя Верховного Комиссара ООН, сегодня на востоке Украины потребность в помощи остается чрезвычайно высокой. Людям по-прежнему нужна еда, и потому "очень важно, что Фонд Рината Ахметова продолжает свою работу".

"Сегодня Фонд доставляет помощь вдоль всей 427-километровой линии разграничения", – подтвердила слова Матэу Татьяна Кухоцкая.

В рамках пятилетия Гуманитарного штаба в Мариуполе состоится уникальное событие – публичная презентация работы распределительного центра – "сердца" Гуманитарного штаба. На мероприятие будут приглашены представители международных организаций и общественности, которые узнали, как рассчитывается логистика доставки гуманитарных грузов, как проверяют качество продукции, как работают волонтеры, чем уникальна работа центра и многое другое. Кроме того, в центре откроется выставка работ детей, участвующих в проекте "Мирное лето – детям Донбасса" Фонда.

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