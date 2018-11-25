Правоохранители задержали "главу сельсовета" ОРДЛО

Женщина была задержана на контролируемой Украиной территории, куда приехала по своим делам

Службой безопасности Украины была задержана так называемая "председательница сельского совета" временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщил пресс-центре ведомства.

"Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали в Донецкой области так называемого "председателя поселкового совета" одного из населенных пунктов временно оккупированной территории Новоазовского района", – отмечено в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что местная жительница с ноября 2010 года занимала должность сельского головы одного из поселков Донецкой области.

"В 2014 году женщина присоединилась к рядам террористической организации "ДНР". Выполняя указания боевиков, злоумышленница осуществляла незаконное руководство временно оккупированной территории в пределах соответствующего населенного пункта. Правоохранители задержали фигуранта дела на контролируемой украинскими властями территории региона, куда она приехала по своим делам", – сказано в сообщении.

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению злоумышленницы проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика так называемой "ДНР".

А летом в Винницкой области задержали боевика "ДНР", штурмовавшего Донецкий аэропорт.

Кроме того, в Донецкой области осудили женщину-информатора боевиков. По данным ведомства, жительница Волновахского района начала активно сотрудничать с противником в 2015 году.