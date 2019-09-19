"Привыкла засыпать под звуки стрельбы": история Марьяны из Авдеевки

Самым страшным, что может случится с человеком, девочка называет одиночество

/ Фото: fdu.org.ua

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Марьяна Полторадня из Авдеевки любит танцевать, рисовать, занимается каратэ и вокалом. В ее комнате многочисленные медали, кубки и грамоты. Но девочку трудно назвать счастливой – все испортил вооруженный конфликт на Донбассе.

"Я боюсь темноты и одиночества. Это самое страшное, что может случиться с человеком", – говорит Марьяна.

Обстрелов ребенок уже не боится – привыкла. Даже засыпает под звуки стрельбы. Но в ее рассказе продолжает мерцать луч надежды.

Совместный спецпроект "Донбасс и Мирные. Дети" Фонда Рината Ахметова и сайта "Сегодня" – это серия видеомонологов живущих по обе стороны линии соприкосновения ребят о пережитом во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Это короткие исповеди об в одночасье рухнувшем привычном укладе жизни, о потере друзей, близких и родного дома. За детскими историями страха, ужаса и преодоления – трагедия всего Донбасса. И в то же время напоминание всем людям о том, как важно беречь мир.

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