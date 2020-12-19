Прогноз для Донбасса на 2021 год: Украина перейдет к "плану Б", а Россия заблокирует работу ТКГ

В 2021 году в Трехсторонней контактной группе Россия будет проводить свою линию легализации боевиков в ОРДЛО.

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Такое мнение высказали эксперты Украинского института будущего в своем прогнозе на следующий год.

"На оккупированных территориях, которые Россия по-прежнему воспринимает как свое "пограничье", будет максимально задействовано Министерство экономического развития, управления АП по приграничному сотрудничеству и Дмитрий Козак и его ставленники", – считают авторы прогноза.

Но Козак, отмечается в документу, по-прежнему не может претендовать на роль идеолога, а остается только менеджером очень высокого уровня.

"А это значит, что тактика переговорного процесса может меняться, а вот его идейное наполнение – нет", – говорится в прогнозе.

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По мнению экспертов, в 2021 году Россия будет пытаться максимально легализировать боевиков. Для этого ее представители могут использовать Минские договоренности.

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А если в ТКГ откажутся выполнять политические требования России, то она может блокировать полноценную работу гуманитарной группы. Также она приложит все усилия, чтобы решить вопрос амнистии для участников НВФ.

"В целом Россия приложит все усилия, чтобы ТКГ стала основной площадкой для переговоров, окончательно вытеснив и заменив собой Нормандский формат", - считают авторы.

Эксперты проанализировали так называемый "план А", которым предусмотрен "целый ряд уступок на уровне ТКГ ради проведения встреч в нормандской формате", и сделали вывод, что он недееспособен. В 2021 году Украина, скорее всего, перейдёт к так называемому "плану Б", который предусматривает миротворческую миссию ОБСЕ.

Ранее мы сообщали, что чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что российские власти не демонстрирует политическую волю завершить войну против Украины.

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