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Пшеница в огне: пожары на Донбассе грозят урожаю пшеницы

5 июля, 19:48

Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы по ценам на хлеб


На полях Донецкой области масштабные пожары, которые возникают из-за жары и небрежности, грозят урожаю пшеницы.

По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.

Так, недалеко от Мариуполя шесть масштабных пожаров уничтожили 60 гектаров хлеба. В случившемся аграрии винят не только жару: по их мнению, большинство пожаров происходит именно из-за человеческого фактора. Чаще всего это – невыполнение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем.

Однако, бывают и умышленные поджоги. Кроме того, даже мусор, выброшенный на обочину, может стать причиной возгорания.

"Стекло – это та же линза, которая может преломить луч и усилить его. И так как солома очень пожароопасна, это возгорание неминуемо", – объяснил агроном Александр Филенко.

Инспектор ГСЧС показал поле, сгоревшее две недели назад – пламя уничтожило 20 гектаров пшеницы и перекинулось на соседнее, где выгорело еще 30 гектаров. Спасатели установили, что причиной возгорания стал выброшенный кем-то окурок.

"Пожар на сухой траве перекинулся на массив ранних зерновых в связи с тем, что были нарушены правила пожарной безопасности. А именно: не был произведен покос вокруг хлебного массива и по периметру поле не распахали", – объяснил Евгений Черноштан, ведущий инспектор управления ГСЧС Украины.

В результате – потеряны миллионы гривен. Чтобы не остаться банкротами, фермеры спешат убрать оставшееся. Сейчас они утешаются тем, что рискнули внедрить новые технологии и посеяли более стойкие к засухе культуры, а потому урожайность в этом году значительно выше.

"Потому, что мы процентов на 25-30 получаем вот сейчас урожай больший, чем получили в прошлом году", – заявил агроном Александр Филенко.

Однако, если масштабные пожары на Донбассе не прекратятся, даже высокие показатели не спасут от дефицита зерновых. Пока что ни одного поджигателя задержать и наказать не удалось.

Напомним, не так давно в Днепре произошел пожар на заводе по производству туалетной бумаги и салфеток. Пламя вспыхнуло на третьем этаже трехэтажного дома на площади около 500 "квадратов" территории общества с ограниченной ответственностью. Там горит сырье: рулоны с бумагой.

Также мы сообщали, что в Чернигове вспыхнул масштабный пожар – загорелся ангар площадью в тысячу квадратных метров, в котором хранились горючие материалы и паллеты. Огонь распространился за считанные минуты.

Кроме того, ранее в Житомире из-за крупного пожара на автомобильной заправке пострадали два человека. Огонь успел уничтожить три автомобиля, еще один – поврежден. Кроме того, горела запорная газовая арматура над подземным газовым резервуаром.

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Тег урожай, пожар, хлеб, Донецкая область, пшеница, фермеры, цены на хлеб

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