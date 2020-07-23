Пятилетний Алеша из Краматорска благодаря Фонду Рината Ахметова получил шанс слышать и говорить

Пятилетний Алексей из Краматорска Донецкой области всегда мечтал услышать шум детской площадки.

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Благодаря проекту "Теперь я слышу!"Фонда Рината Ахметова мальчику установлены современные слуховые аппараты. Быстрая помощь ребенку с нарушениями слуха – это шанс на полноценную жизнь.

Алексею, рассказывает мама, не с кем было играть на детской площадке. Сверстники в компании не брали.

"Детям не сильно было интересно с ним. У деток речь поставлена, они понимают больше", – рассказывает мама Алексея Наталья Сухина.

Некоторые из родителей на улице, не задумываясь, даже делали замечания маме мальчика – мол, плохо воспитываете ребенка. Объяснять, что сын не слышит, а она все силы отдает, чтобы он развивался, Наталья устала.

"Если что-то он не понимает, я ему показываю. Что-то нужно сделать – показываю. И вот так на протяжении уже пяти лет", – говорит мама Алексея.

У Алексея – сенсоневральная тугоухость. Он с трудом слышал даже громкие звуки, и почти не умел разговаривать.

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Кроме проблем со слухом, у малыша – еще несколько диагнозов.

"Он слабоват был, развивался не вовремя. Вот сейчас, к пяти годам, стали обращать внимание, что он на обращенную речь не реагировал. Он ее не понимал", – говорит Наталья Сухина.

Врачи говорят, что слух восстановить нельзя. Впрочем, с помощью современных устройств ребенок сможет приспособиться к обычной жизни.

"Надев аппараты, ребенок получает все нужные ему звуки, занимаясь с сурдопедагогами, с логопедами, ребенок развивает свою речь", – объясняет слухопротезистка Ольга Орос.

За такую ​​возможность Наталья ухватилась, как за спасательный круг. А потом поняла, что для одинокой мамы, да еще и переселенки, слуховые аппараты – слишком дорогие.

"На слуху был Фонд Рината Ахметова. Я набрала горячую линию – и с этого все и началось", – вспоминает Наталья Сухина.

Фонд Рината Ахметова откликнулся и помог Алексею. Всего около 180 ребят получили слуховые аппараты в рамках проекта "Теперь я слышу!"

"Данные аппараты индивидуально настраиваются под ребенка, по его аудиограммке, и имеют точную настройку разных частот – низких, средних, высоких, которые необходимо ребенку слышать, чтоб развивалась его речь", – говорит Ольга Орос.

После визита к врачу мама и сын на прогулке – в приподнятом настроении.

"Ринату Ахметову – особая благодарность! Потому что я бы никогда не смогла это купить. Для меня слуховые аппараты – это надежда, что он станет полноценным", – говорит мама Алексея Наталья Сухина.

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Мама знает – впереди кропотливая работа, чтобы научить ребенка говорить. Однако понимает: ее сын получил настоящий шанс.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова приобрел высокочувствительные слуховые аппараты маленькому Семену Сибирко из-под Киева. Теперь он впервые в жизни слышит жизнь "на полную громкость".

Также "Сегодня" писали о том, как благодаря масштабной программе Фонда Рината Ахметова "Сиротству – нет!" более десяти тысяч украинских мальчиков и девочек обрели полноценные семьи.

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