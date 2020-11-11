Разблокирование работы и "зеленые коридоры" на КПВВ: о чем договорились в ТКГ

Украина выступает за проведение до конца года новой встречи в "нормандском формате"

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы 11 ноября удалось достичь продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы контрольных пунктов въезда/выезда, также Украина предложила создать "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан, чтобы они могли передвигаться вне общей очереди.

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Об этом сообщил глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук, передает ее пресс-служба.

На заседании обсуждались вопросы по четырем направлениям – политическом, гуманитарном, безопасности и экономическом. По результатам обсуждений:

Украинская сторона поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы и готова работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками.

и готова работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками. Удалось достичь определенного продвижения в обсуждении технических условий разблокирования российской стороной работы КПВВ . Представители ОСБЕ призвали Россию открыть со своей стороны КПВВ для движения транспорта и людей до конца этой недели. Сейчас ждут реакцию российской стороны.

. Представители ОСБЕ призвали Россию открыть со своей стороны КПВВ для движения транспорта и людей до конца этой недели. Сейчас ждут реакцию российской стороны. Режим прекращения огня в целом сохраняется уже 108 суток, наблюдается уменьшение количества обстрелов и использования тяжелого вооружения (минометов), отметил глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Чевик. Украина настаивает на начале разминирования девятнадцати участков до ухудшения погодных условий. Также призывают вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц.

до ухудшения погодных условий. Также призывают вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц. Представители ОБСЕ поддержали предложение украинской делегации создать на КПВВ "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан, которые смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди, чтобы получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги.

В сообщении отмечается, что по всем четырем направлениям достигли "определенного продвижения".

Украинская делегация выступает за проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в "нормандском формате".

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Напомним, Украина возобновила движение через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе, однако боевики блокируют работу шести открытых КПВВ и не пропускают людей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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