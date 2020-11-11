Разблокирование работы и "зеленые коридоры" на КПВВ: о чем договорились в ТКГ

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы 11 ноября удалось достичь продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы контрольных пунктов въезда/выезда, также Украина предложила создать "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан, чтобы они могли передвигаться вне общей очереди.
Об этом сообщил глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук, передает ее пресс-служба.
На заседании обсуждались вопросы по четырем направлениям – политическом, гуманитарном, безопасности и экономическом. По результатам обсуждений:
- Украинская сторона поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы и готова работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками.
- Удалось достичь определенного продвижения в обсуждении технических условий разблокирования российской стороной работы КПВВ. Представители ОСБЕ призвали Россию открыть со своей стороны КПВВ для движения транспорта и людей до конца этой недели. Сейчас ждут реакцию российской стороны.
- Режим прекращения огня в целом сохраняется уже 108 суток, наблюдается уменьшение количества обстрелов и использования тяжелого вооружения (минометов), отметил глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Чевик. Украина настаивает на начале разминирования девятнадцати участков до ухудшения погодных условий. Также призывают вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц.
- Представители ОБСЕ поддержали предложение украинской делегации создать на КПВВ "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан, которые смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди, чтобы получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги.
В сообщении отмечается, что по всем четырем направлениям достигли "определенного продвижения".
Украинская делегация выступает за проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в "нормандском формате".
Напомним, Украина возобновила движение через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе, однако боевики блокируют работу шести открытых КПВВ и не пропускают людей.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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