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Ринат Ахметов поздравил шахтеров и дончан с праздниками: Пусть скорее на Донбасс придёт долгожданный Мир

25 августа, 10:48

День шахтёра и День Рождения города навсегда стали единым целым для Донецка

Дорогие друзья, земляки!

От всей души поздравляю вас с Днём шахтёра и Днём города, которому в этом году исполняется 150 лет!

Профессия шахтёра особенно важна для Донецка. Шахтёры – настоящие герои, гордость каждого двора, улицы и каждого посёлка, гордость всего города и всей страны. Непростой труд шахтёров – это свет и тепло в каждом доме, а значит, шахтёрская профессия всегда была и будет нужной, уважаемой и почётной.

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Символично, что День шахтёра и День Рождения города навсегда стали единым целым для Донецка, общим большим праздником! Для Донецка шахтёр – это не просто профессия, это – многолетняя история и славные традиции.

В день, когда моему родному городу исполняется 150 лет, хочу пожелать ему одного: пусть скорее в Донецк, на Донбасс придёт долгожданный Мир!

В тренде
Ринат Ахметов поздравил шахтеров и дончан с праздниками: Пусть скорее на Донбасс придёт долгожданный Мир

Дорогие друзья, именно в День города и День шахтёра 10 лет назад была открыта "Донбасс Арена" – одна из лучших арен в мире, которая всегда была переполнена. Я убежден, что мы все живём мечтой, чтобы на "Донбасс Арене" снова играла родная команда, чтобы стадион был опять переполнен и на нем звучал гимн Лиги Чемпионов.

С праздником вас, дорогие дончане! С Днем шахтёра и с юбилеем города! Мира, добра и благополучия вам и вашим близким! С глубоким уважением,

Ринат Ахметов

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Донецк Донбасс Ринат Ахметов

Источник: Сегодня

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