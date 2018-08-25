Ринат Ахметов поздравил шахтеров и дончан с праздниками: Спасибо за ваш труд, стойкость и преданность

Так сложилось давно, что шахтер – это та профессия, которой в Украине очень гордятся, отметил Ринат Леонидович

В последние выходные августа отмечается День города Донецк и День шахтера. В праздничный день к дончанам и всем горнякам обратился президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов:

Дорогие друзья!

Я сердечно поздравляю всех с Днем шахтера!

Это тот профессиональный праздник, который особенно важен для всей страны. Ведь во многих семьях есть шахтеры или даже целые шахтерские династии. Так сложилось давно, и так будет всегда: шахтер – это та профессия, которой у нас очень гордятся.

Шахтер предан своей работе. Только трудолюбивые люди могут ежедневно спускаться под землю, добывать уголь.

Шахтер – настоящий герой. Только бесстрашные люди могут, рискуя жизнью, совершать ежедневный подвиг на благо миллионов других людей.

Шахтер – отзывчивый человек с огромным сердцем, который дает стране свет и тепло, согревает и освещает каждый дом.

И, конечно, "Шахтер" – это любимая Донецком футбольная команда, за которую болеют шахтеры, болеют дончане. Не случайно День Шахтера и День города – навсегда слились в один праздник.

Шахтерам – самым трудолюбивым и героическим людям на свете – за их важнейшую для всей страны работу я хочу сказать огромное-огромное спасибо! Спасибо за ваш труд, за вашу стойкость в трудные минуты, за вашу преданность сложнейшей, но гордой и всегда престижной шахтерской профессии.

Дорогие земляки! Поздравляю всех с нашим двойным праздником – Днем Шахтера и Днем города! Мира, тепла и света каждому дому и родному Донецку!

С глубоким уважением,

Ринат Ахметов.