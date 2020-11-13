Россия в "Л/ДНР" вербует "миротворцев" для отправки в Нагорный Карабах

Россия также хочет приравнять украинцев в оккупации к иностранным гражданам

Россия уже перебросила в Нагорный Карабах своих миротворцев с "сирийским опытом", а теперь еще вербует людей на оккупированных территориях Донбасса для формирования "миротворческих" подразделений для отправки на Кавказ.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российско-оккупационные администрации по распоряжению российских кураторов продолжают мероприятия по ускорению процесса принудительной паспортизации населения в т.н. ДНР и ЛНР. Наличие российского паспорта является обязательным условием прохождения военной службы в соединениях и частях "1-го и 2-го армейских корпусов" российско-оккупационных войск. Процесс оформления российских паспортов держится командованием РФ на особом контроле.

Кроме того, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых "миротворческих" подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе.

А вот жителей оккупированных территорий с украинским паспортом хотят приравнять к "иностранным гражданинам". В частности, предполагается лишить их "избирательного права", возможности заключать гражданско-правовые сделки, требующие нотариального удостоверения.

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Как сообщали новости "Сегодня", Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Согласно подписанному тремя странами документу, военные будут размещены вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Армению и Нагорный Карабах. Численность контингента составит 1960 военнослужащих, они будут вооружены стрелковым оружием. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что российские миротворцы там будут пять лет. Российскими военными в Нагорном Карабахе будет командовать генерал-лейтенант ВС РФ Рустам Мурадов, который был замечен во время войны на Донбассе.

Как Россия отправляла своих военных в Карабах:

Российские миротворцы. Источник: twitter.com/elkis_07

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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