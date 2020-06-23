Українська
$ 26,67
29,9
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Два года воевал и заблудился: в зоне ООС поймали "ефрейтора" боевиков (видео)

23 июня, 20:28

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Наемник служил на линии разграничения в составе расчета зенитной установки

Бойцы Госпогранслужбы Украины, которые находятся в совместных патрулях на линии разграничения в зоне операции Объединенных сил, задержали неподалеку от КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области наемника незаконных вооруженных формирований. Боевик признался, что шел к "своим" и заблудился.

Реклама

Как сообщили на Facebook-странице Министерства внутренних дел, "ефрейтор" боевиков направлялся к своим позициям, когда случайно наткнулся на контрольный пост военнослужащих операции Объединенных сил.

На допросе он признался, что в 2018 году по собственному желанию примкнул к подконтрольным России оккупантам Донбасса и с тех пор служил на линии разграничения в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2.

"У задержанного были документы так называемой "ДНР", среди которых: паспорт, военный билет, удостоверение фонда ветеранов боевых действий, а также военная форма российского образца в дорожной сумке", – отметили в МВД.

В тренде
Жара и дожди: прогноз погоды на курортах Одесской области

После допроса наемника передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Реклама

Напомним, ранее в Донецкой области задержали женщину, которая пыталась организовать незаконную легализацию в Украине граждан РФ и боевиков террористических группировок "ДНР".

Также ранее в этом году в прифронтовой зоне на Донбассе был задержан член диверсионно-разведывательной группы боевиков.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пограничники Донбасс Донецкая область наемники война на Донбассе ОРДЛО ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков: появилось видео
ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков: появилось видеоДонбасс
Настигла месть: украинцам напомнили о виновнике гибели 49 десантников в Луганске
Настигла месть: украинцам напомнили о виновнике гибели 49 десантников в ЛуганскеУкраина
ВСУ устроили боевикам фейерверк: видео уничтожения склада боеприпасов
ВСУ устроили боевикам фейерверк: видео уничтожения склада боеприпасовДонбасс
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – серьезные потери
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – серьезные потериДонбасс
ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видео
ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видеоДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять