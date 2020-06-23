Два года воевал и заблудился: в зоне ООС поймали "ефрейтора" боевиков (видео)

Бойцы Госпогранслужбы Украины, которые находятся в совместных патрулях на линии разграничения в зоне операции Объединенных сил, задержали неподалеку от КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области наемника незаконных вооруженных формирований. Боевик признался, что шел к "своим" и заблудился.
Как сообщили на Facebook-странице Министерства внутренних дел, "ефрейтор" боевиков направлялся к своим позициям, когда случайно наткнулся на контрольный пост военнослужащих операции Объединенных сил.
На допросе он признался, что в 2018 году по собственному желанию примкнул к подконтрольным России оккупантам Донбасса и с тех пор служил на линии разграничения в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2.
"У задержанного были документы так называемой "ДНР", среди которых: паспорт, военный билет, удостоверение фонда ветеранов боевых действий, а также военная форма российского образца в дорожной сумке", – отметили в МВД.
После допроса наемника передали сотрудникам Службы безопасности Украины.
Напомним, ранее в Донецкой области задержали женщину, которая пыталась организовать незаконную легализацию в Украине граждан РФ и боевиков террористических группировок "ДНР".
Также ранее в этом году в прифронтовой зоне на Донбассе был задержан член диверсионно-разведывательной группы боевиков.
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