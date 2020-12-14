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С криками растоптали звезду Давида: как боевики на Донбассе издеваются над пленной еврейкой

14 декабря, 11:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Дочь пленницы сейчас отчаянно борется за маму

Боевики на Донбассе держат в плену жительницу Горловки Елену Пех, они приговорили ее к 13 годам заключения. Ее дочь Белла Пех рассказала, что из-за религии над ней издеваются в тюрьме.

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Об этом пишет председатель попечительского совета Объединения иудейских религиозных организаций Украины Павел Фельдблюм.

"Белла позвонила мне накануне Хануки, и мы встретились в Галицкой синагоге в Киеве. У Беллы печальные глаза. Ее мама — Елена Пех — в плену", - написал он после встречи с девушкой.

Белла Пех, дочь Елены

Белла Пех, дочь Елены

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Известно, что Елена – еврейка и даже в тюрьме не снимала звезду Давида (символ еврейского народа).

"Не снимала, пока "русскомирные" охранники не срезали ножом и не растоптали при ней шестиконечную звезду, крича ей "ж*довская морда". Она носила ее с достоинством, что приводило в бешенство палачей-дегенератов", – рассказал Фельдблюм.

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Дочь Елены говорит, что мама смогла спасти растоптанную звезду и прячет ее сейчас, как свое сокровище.

"То, что Елена — еврейка, добавляет пыткам, издевательствам особый символизм и цинизм. Белла отчаянно борется за маму. Она подключила к борьбе за ее свободу множество правозащитных организаций во всем мире", – отметил он.

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Напомним, ранее омбудсмен Денисова рассказала, сколько украинцев находятся в плену боевиков.

Кроме того, недавно узник боевиков так называемой "ДНР", журналист и писатель Станислав Асеев рассказал о пытках, которые ему пришлось пережить в плену.

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Донбасс пленные еврейская община
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