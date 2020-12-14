С криками растоптали звезду Давида: как боевики на Донбассе издеваются над пленной еврейкой

Боевики на Донбассе держат в плену жительницу Горловки Елену Пех, они приговорили ее к 13 годам заключения. Ее дочь Белла Пех рассказала, что из-за религии над ней издеваются в тюрьме.

Реклама

Об этом пишет председатель попечительского совета Объединения иудейских религиозных организаций Украины Павел Фельдблюм.

"Белла позвонила мне накануне Хануки, и мы встретились в Галицкой синагоге в Киеве. У Беллы печальные глаза. Ее мама — Елена Пех — в плену", - написал он после встречи с девушкой.

Белла Пех, дочь Елены

Реклама

Известно, что Елена – еврейка и даже в тюрьме не снимала звезду Давида (символ еврейского народа).

"Не снимала, пока "русскомирные" охранники не срезали ножом и не растоптали при ней шестиконечную звезду, крича ей "ж*довская морда". Она носила ее с достоинством, что приводило в бешенство палачей-дегенератов", – рассказал Фельдблюм.

В тренде В Крыму мужчина поджег микроавтобус с людьми (видео)

Дочь Елены говорит, что мама смогла спасти растоптанную звезду и прячет ее сейчас, как свое сокровище.

"То, что Елена — еврейка, добавляет пыткам, издевательствам особый символизм и цинизм. Белла отчаянно борется за маму. Она подключила к борьбе за ее свободу множество правозащитных организаций во всем мире", – отметил он.

Реклама

Напомним, ранее омбудсмен Денисова рассказала, сколько украинцев находятся в плену боевиков.

Кроме того, недавно узник боевиков так называемой "ДНР", журналист и писатель Станислав Асеев рассказал о пытках, которые ему пришлось пережить в плену.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама