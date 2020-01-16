Бывшая сотрудница Нацгвардии шпионила в пользу "ДНР": подробности разоблачения

В поле зрения так называемой спецслужбы боевиков женщина попала в 2015 году

/ Фото: СБУ

В Мариуполе разоблачили бывшую военную Национальной гвардии Украины, которая "работала" на боевиков так называемой "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Военная контрразведка СБУ совместно с Главным управлением службы в Донецкой и Луганской областях в рамках уголовного производства разоблачила и прекратила в Мариуполе разведывательно-подрывную деятельность бывшей военной Национальной гвардии, которая способствовала деятельности террористической организации "ДНР", – рассказали в ведомстве.

Установлено, что в поле зрения так называемой спецслужбы "ДНР" женщина попала в 2015 году во время прохождения военной службы в одной из воинских частей Нацгвардии.

"Представители "МГБ ДНР" осуществили ее вербовку, провели инструктаж по соблюдению мер конспирации, предоставили агентурный псевдоним, обусловили способы двустороннего и экстренной связи. В ходе дальнейших коммуникаций они отработали задачи по сбору и передаче информации о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения ООС (АТО), а также хотели получить персональные данные украинских военнослужащих и членов их семей", – рассказали в СБУ.

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Также, "используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, военнослужащая НГУ собирала и передавала необходимые террористам сведения".

"Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленницы и обнаружили компьютерную технику с доказательствами общения с боевиками. В ходе проведения дальнейших неотложных следственных действий указанное лицо предоставила обличительные показания об обстоятельствах своей вербовки и сотрудничества с так называемым "МГБ ДНР", – сообщили правоохранители.

Бывшей военной Нацгвардии объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, судом избрана мера пресечения. Следствие продолжается.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее СБУ разоблачила попытку Федеральной службы безопасности России завербовать жителя Мариуполя для "конфиденциального сотрудничества" в пользу россиян. Как сообщили в украинской спецслужбе, во время пересечения государственной границы сотрудники ФСБ задержали мариупольца и, применяя психологическое давление, пытались склонить к сотрудничеству для сбора информации по военнослужащим Вооруженных сил Украины и сотрудникам правоохранительных органов.

Также СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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