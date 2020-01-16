СБУ на границе с Россией заблокировала схему переправки мигрантов в Украину

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Луганской области Служба безопасности Украины приостановила деятельность организованной группировки, участники которой занимались незаконной переправкой иностранцев через государственную границу с территории РФ.

Об этом сообщает сайт СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что противоправный механизм организовали трое жителей Троицкого района области и несколько россиян. Сообщники из России подыскивали "клиентов" – выходцев из одной из стран Центральной Азии с повышенной террористической угрозой.

В Украину нелегалы ​​попадали через Луганскую область вне пунктов пропуска, где их встречали злоумышленники и сопровождали до конечного пункта назначения. Стоимость незаконных услуг составляла 400 долларов с каждого "туриста": половину суммы они платили в России, остальные – по прибытии в Украину. Сейчас двух участников нелегальной схемы и четырех мигрантов правоохранители задержали во время очередной попытки пересечения государственной границы.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее береговая охрана греческого города Патры задержала судно под флагом Украины, на борту которого обнаружили 65 мигрантов. Правоохранители арестовали троих членов экипажа по обвинению в незаконной перевозке мигрантов, еще двое подозреваемых были задержаны на берегу – они должны были доставить нелегалов в дальнейшие точки распределения.

А в Италии по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов за два года были задержаны около 40 украинцев. Все арестованные сообщали об одной и той же схеме найма на работу.

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