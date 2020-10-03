Шокирующие истории жителей Донбасса – в эфире канала "Украина": Елена Кот и Игорь Пупков представляют эксклюзивный репортаж из "серой зоны"

Ведущие новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Елена Кот и Игорь Пупков отправились на Донбасс, чтобы пообщаться с местными жителями и узнать, как живут люди в "серой зоне", в непосредственной близости к линии боевых действий.

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В частности, Елена и Игорь побывали в Широкино, откуда людей выселили из-за постоянных обстрелов. Это один из тех населенных пунктов, где не осталось ни одного жителя, и практически нет целых зданий.

Также съемочная группа "Сегодня" отправилась в Опытное, где проживают всего 40 человек и все – без света, газа и воды. Обычно журналистов не пускают в "серую зону" из-за обстрелов. "Сегодня" удалось попасть в отселенные села благодаря Национальной платформе примирения и единства. Елена Кот и Игорь Пупков пообщались с украинцами, жизни которых война изменила в корне.

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На протяжении семи лет съемочные группы новостей "Сегодня" работают в так называемой "серой зоне" и зоне боевых действий на Донбассе, чтобы зрители канала "Украина" знали обо всем, что происходит на Востоке, из первых уст слышали истории местных жителей и военных, которые защищают Украину на поле боя.

О том, как живут люди в Опытном, которое регулярно страдает от обстрелов, и как складывается жизнь широкинцев, которые вынуждено бросили свои дома – смотрите в эфире канала "Украина" в программе "Сегодня" в 19:00.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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