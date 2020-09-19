Штрафы за ответный огонь: морпехи отреагировали на приказ Тарана

Военные получат дополнительные премии, но за нарушение режима тишины – будут наказаны

Военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского одобрили приказ министра обороны Андрея Тарана штрафовать военных за ответный огонь на фронте, который также предусматривает дополнительные премии.

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Об этом сообщает пресс-служба подразделения в Facebook.

В бригаде отметили, что сегодня ситуация на фронте является не такой, как несколько месяцев назад, есть беспрецедентный по продолжительности режим тишины

"Но враг регулярно нас провоцирует. Это в большинстве случаев неприцельная стрельба, рассчитанная исключительно на нервозность. Чтобы именно на Украину возложить ответственность за нарушение договоренностей. Военные знают, насколько сложным может быть такое время в морально-психологическом плане. Еще учитывая постоянные нервные возмущения в тылу", – заявили военные.

Морпехи отмечают, что дополнительная премия для бойцов – шаг правильный и обоснованный, а условия, описывающие нарушение режима тишины, вполне понятны.

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"Никакого запрета на право и обязанность защищать родину в разработанном порядке, регламентирующий выплаты вознаграждений, – нет. Ее не может быть по определению. Действия наших военных в боевой ситуации регламентировано уставом, законами Украины и соответствующими приказами командира. Но боевая обстановка может потребовать и личного решения от каждого воина. Это логично и предсказуемо всеми руководящими документами. Порядок выплаты вознаграждения прописывается настолько подробно, чтобы минимизировать возможности для злоупотреблений", – прокомментировали в бригаде.

Военные называют провокациями панические толкования "слитых" в интернет документов Минобороны. Напомним, сегодня в сеть попал приказ министра обороны, в котором Андрей Таран приказал штрафовать военных за ответный огонь по оккупантам. Позже Минобороны дало ответ по скандальному приказу Тарана.

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