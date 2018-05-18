Символ Мариуполя нарядили в этно-футболку

К 240-летию Мариуполя сотрудники предприятий Группы Метинвест "переодели" Сталевара в футболку. В образе сочетаются украинский этнопринт и признание в любви к родному городу.

Перевоплощение 10-метрового Сталевара к важным для города датам уже стало доброй традицией. Он олицетворяет всех мариупольцев, которые трудятся для своего города и страны. Металлурги не забывают о своем "коллеге" и этой весной украсили его в молодежном стиле.

Впервые Сталевара нарядили в 2017 году к 120-летию металлургического комбината имени Ильича – он "надел" вышиванку с традиционным украинским орнаментом, который разработали мастерицы творческого объединения "Вдохновение" под руководством Раисы Кислощаевой.

Перед новым 2018 годом Сталевара "согрел" теплый шарф длиной три метра. На нем цветами раскаленного металла и синего моря расцвел уникальный приазовский орнамент, который также разработали берегини из "Вдохновения". Они совместили в уникальном узоре элементы аутентичной вышивки различных народов, проживающих в Приазовье.

Сердце на новой футболке Сталевара символизирует любовь к стране, родному городу и профессии.