Ситуация на Донбассе: боевики не прекращают провокаций

Потерь со стороны украинских военных нет

За прошедшие сутки, 25 октября, боевики нарушили перемирие на востоке Украины один раз – в районе Авдеевки применили ручной противотанковый гранатомет.

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Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали" , – отмечается в сообщении.

С начала текущих суток, 26 октября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским воинами.

Напомним, накануне боевики четыре раза нарушили перемирие – вблизи Камянки, Шумов и Водяного.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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