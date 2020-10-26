Ситуация на Донбассе: боевики не прекращают провокаций

За прошедшие сутки, 25 октября, боевики нарушили перемирие на востоке Украины один раз – в районе Авдеевки применили ручной противотанковый гранатомет.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали" , – отмечается в сообщении.
С начала текущих суток, 26 октября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским воинами.
Напомним, накануне боевики четыре раза нарушили перемирие – вблизи Камянки, Шумов и Водяного.
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