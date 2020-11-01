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Ситуация на Донбассе. Боевики открывали огонь под Зайцевым

1 ноября, 08:03

Мария Журенко Мария Журенко

Среди наших военных раненых и погибших нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, за прошедшие сутки, 31 октября, боевики один раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево оккупанты провели одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Как известно, с начала текущих суток, 1 ноября, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ранее мы сообщали, что через вражеские обстрелы ВСУ понесли потери – двое военнослужащих погибли, еще двое – ранены. Впоследствии стали известны имена погибших в ООС бойцов ВСУ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс война в Украине ООС
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