Ситуация на Донбассе. Боевики открывали огонь под Зайцевым

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, за прошедшие сутки, 31 октября, боевики один раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, недалеко от населенного пункта Зайцево оккупанты провели одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Как известно, с начала текущих суток, 1 ноября, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Ранее мы сообщали, что через вражеские обстрелы ВСУ понесли потери – двое военнослужащих погибли, еще двое – ранены. Впоследствии стали известны имена погибших в ООС бойцов ВСУ.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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