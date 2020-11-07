Ситуация на Донбассе: боевики открывали огонь возле Авдеевки и Новолуганского

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, за прошедшие сутки, 6 ноября, боевики дважды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, оккупанты вблизи Авдеевки применили стрелковое оружие и гранатометы различных систем. А недалеко от населенного пункта Новолуганское противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Ранее Украина представила План действий по Донбассу, которым предлагается прекратить войну и провести выборы на оккупированной территории.
Также в Трехсторонний контактной группе согласовали четыре новых участка разведения сил на Донбассе.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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