Сколько военных заболели COVID-19 в Украине: новые данные за сутки

На изоляции находятся несколько сотен военнослужащих

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 24 сентября, зафиксировали 40 новых случаев коронавируса. Всего в стране болеют COVID-19 602 военнослужащих.

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Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии в ВСУ выздоровели 2050 человек, летальных случаев – 10. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 777 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 184 человека.

Сообщается, что 15 человек из числа новых заболевших находятся в медучреждениях, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 25 человек.

Ранее мы сообщали, что в рядах ВСУ зафиксировали еще одну смерть от COVID-19. Инфекция унесла жизнь работника ВСУ из Хмельницкой области.

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Также напомним, у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

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Сообщается, что Хомчак отправился на самоизоляцию сразу же после позитивного ПЦР-теста. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Также мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине.

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