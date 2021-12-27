Снова провокация? Оккупанты на Донбассе помешали работе патруля СММ ОБСЕ

Инцидент произошел 26 декабря в 11:23 на блокпосте вооруженных формирований РФ на северо-западной окраине Горловки

Боевики не пропустили патруль ОБСЕ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские наемники в Донецкой области не пропустили представителей миссии ОБСЕ на подконтрольные правительству районы.

Об этом свидетельствует отчет ОБСЕ.

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Что произошло

Один из вооруженных боевиков мотивировал запрет "отсутствием предварительного уведомления".

"Днем 26 декабря в Донецкой области вооруженные формирования не пропустили наблюдателей в подконтрольные правительству районы. Патруль Миссии направлялся из неподконтрольных правительству районов Луганской области", – говорится в отчете.

Что говорят в СММ ОБСЕ

Однако, как отмечается, СММ предварительно известила свое намерение "и сделала это в рамках временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19".

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Наблюдатели говорят, что такие запреты и задержки "не только ограничивают свободу передвижения СММ через линию столкновения, но и препятствуют осуществлению материально-технического обеспечения Миссии, которое крайне необходимо для ее эффективной работы".

Российские оккупанты ранили украинского военного

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Возле Талаковки враг применил беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

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