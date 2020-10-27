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"Со своими мовами уже заколебали": видео скандала из-за украинского языка в Славянске

27 октября, 19:03

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Украинофобы чуть не устроили драку в одной из маршруток Донецкой области

В Донецкой области пассажиры одной из маршруток устроили травлю женщине, которая говорила на государственном языке – в частности, она по-украински сделала замечание из-за маски одному из мужчин в салоне автобуса.

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Видео перепалки было опубликовано в Telegram-канале donetchanyn.

На снятых кадрах две женщины матом кричат на украиноязычную пассажирку, обвиняя ее в том, что такие, как она "довели страну непонятно до чего". Кроме того, они потребовали от нее "балакать по-славянски".

Та лишь ответила, что родилась в Славянске, и упрекнула украинофобку в ненормальном поведении.

Выходя из маршрутки, скандалистка ей выкрикнула в ответ: "Со своими мовами уже заколебали".

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После этого конфликт решил продолжить другой пассажир – он подскочил к женщине, которая снимала конфликт на видео, и в нецензурной форме потребовал от "оператора" документы, прекратить съемку и выйти из маршрутки.

Та в ответ потребовала убрать руки и не ругаться, но в итоге все же покинула автобус.

Напомним, ранее в этом году водитель автобуса Луцк – Киев высадил участницу АТО, парамедика Ярину Черногуз и волонтера Анастасию Конфедерат из-за просьбы выключить российский сериал.

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маршрутка украинский язык славянск украинофоб
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