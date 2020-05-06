Спасибо медикам: как инфекционист в Константиновке рискует здоровьем ради жизни других

У Виктории Денисовой - всего несколько часов в день, чтобы побыть дома и отдохнуть от напряженной работы в больнице

Они рискуют всем ради каждого из нас. Современные герои, украинские врачи – уже два месяца они находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Сдерживать эпидемию чрезвычайно сложно и опасно. Ведь уже около 2,5 тысячи медиков подхватили смертельно опасную инфекцию.

Наш очередной рассказ – об инфекционисте Виктории Денисовой из Константиновки Донецкой области. У нее всего несколько часов, чтобы побыть дома, отдохнуть и позвонить маме.

"Привет, мамулечка, как ваши дела? У нас все хорошо! Молимся каждый день, переживаем – побыстрее бы закончилось все это", – говорит Виктория Денисова по телефону маме.

Чтобы не подвергать опасности близких, Виктория Денисова два месяца не видится с родителями. Врачи знают, что сейчас каждый пятый из зараженных коронавирусом в Украине – медик. В инфекционной больнице особенно опасно.

"Здесь у нас находятся боксы с инфекционными больными, поэтому посторонним вход туда запрещен", – показывает Виктория.

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В этой больнице Виктория и ее коллеги ежедневно борются за человеческие жизни.

"Работы стало намного больше. В основном все свое время провожу здесь", – говорит врач.

Из-за эпидемии приходится по 18 часов в сутки работать в маске и защитном костюме.

"Существует риск заражения, скажем так, для сотрудников. Мы надеваем эти костюмы, хотя очень неудобно в них работать", – признается Виктория.

Тяжелые условия и риск заболеть врача не останавливают. Ради спасения других она готова пожертвовать собственным здоровьем. Виктория не скрывает: иногда после тяжелого дежурства опускаются руки.

"Уже устали, если честно, я говорю, и морально, и физически. Хочется просто отдыха", – признается инфекционист Виктория Денисова.

Силы надевать защитный костюм и заходить в палаты пациентов дает только одно – ощущение нужности.

"Видишь результат своей работы, и это прекрасное ощущение", – говорит Виктория.

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Искренние слова благодарности вдохновляют врачей и придают им уверенности. Поэтому Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом "Украина" запустил специальный проект #Дякуємомедикам. Это акция, в фокусе которой – ежедневный подвиг людей в белых халатах. Фонд и телеканал "Украина" призывают сказать спасибо украинским врачам за их самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса.

Первая история спецпроекта была посвящена семейному врачу из Мариуполя Людмиле Губенко. В условиях пандемии COVID-19 она работает в режиме "нон-стоп".

Присоединиться к акции может каждый желающий. Для этого нужно рассказать в социальных сетях о медиках, которым благодарны лично вы. Опубликуйте свою историю с хештегом #Дякуємомедикам. Пусть о героях узнает вся страна!

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине.

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