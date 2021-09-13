Не дожил две недели до дня рождения. Стало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе

В сентябре парню должно было исполниться 32 года

Погибший Денис Герман родом из Запорожья. Фото: facebook.com/ovk.zp.ua

На Донбассе 11 сентября погиб разведчик глубинной разведки 74 отдельного разведывательного батальона Денис Герман.

Об этом сообщает Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Facebook.

Что известно о погибшем

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Он родился 29 сентября 1989 года в Запорожье. Учился в общеобразовательной школе № 91.

Закончил "Классический частный лицей", получил высшее образование по специальности "Правоведение" и получил квалификацию магистра права.

29 сентября ему должно было исполниться 32 года.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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Ранее мы сообщали, что на днях боевики ударили по мирным жителям в Марьинке и едва не разнесли жилой дом.

Также напомним, боевики обстреляли из тяжелого вооружения железную дорогу неподалеку от станции Скотоватая.