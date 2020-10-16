Старобельск получил дополнительные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

В Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и 12 районах Луганской области с понедельника был введен "оранжевый уровень" опасности в связи с распространением COVID-19. Решено было закрыть, в частности, хостелы, спортзалы, фитнес-центры. В ночное время была запрещена работа ресторанов и развлекательных заведений.

Реклама

Прекращены также плановые госпитализации. Сейчас в больницах Луганской области 94% коек заняты больными с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В инфекционном отделении Старобельской больницы у всех пациентов в настоящее время одинаковый диагноз – коронавирус. В специальных изолированных боксах готовы разместить до 30 больных. Госпитализируют только тех, у кого течение болезни тяжелое.

"Это новое заболевание и этот вирус многоликий, проявляется у каждого человека по-разному, в зависимости от возраста, от сопутствующих патологий. У стариков и больных сахарным диабетом это заболевание протекает более сложно, и дает больше осложнений", – объясняет заведующий отделением анестезиологии Старобельской районной больницы Петр Тарабановский.

По данным старобельских врачей, каждый десятый пациент нуждается в искусственной вентиляции легких.

"Увеличивается количество больных. Некоторые находятся в тяжелом состоянии, загруженность превышает допустимую норму", – говорит генеральный директор Старобельской районной больницы Галина Горбаченко.

В последний период в больницы Луганской области ежедневно доставляют до 40 человек с подозрением на COVID-19. Медики уверены: пик пандемии еще впереди.

"Заболеваемость к зиме должна повыситься. Это так предполагается. Возрастет количество пациентов, которые будут нуждаться в искусственной вентиляции", – прогнозирует анестезиолог Петр Тарабановский.

Реклама

Чтобы спасти жизнь тяжелых пациентов, несколько месяцев назад Старобельская больница получила два новых аппарата ИВЛ.

"Аппараты хорошие, имеют много режимов вентиляции, они подбираются как детям среднего возраста, так и старикам", – рассказывает Петр Тарабановский.

Медучреждение получило еще два аппарата ИВЛ. Оборудование уже во второй раз предоставлено Фондом Рината Ахметова, совместно с компанией ДТЭК.

"Высокотехнологичное оборудование. Благодарны Фонду Рината Ахметова. Оборудования Фонда Рината Ахметова из всего существующего оборудования ИВЛ – наилучшее. Оно технологическое, качественное и поможет сохранению жизни людей", – уверена генеральный директор Старобельской районной больницы Галина Горбаченко.

Важность передачи аппаратов ИВЛ отметили и органы местной власти.

"Помощь своевременная. Из всей помощи, которую получила Луганская область, наибольшую помощь предоставил Фонд", – говорит глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Всего Фонд Рината Ахметова передал государственным больницам Луганской области уже 15 современных аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Это ключевой элемент помощи стране в рамках беспрецедентного проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине". Более 140 аппаратов ИВЛ уже переданы как в крупные клиники областных центров, так и в небольшие больницы регионов Украины. Во многих учреждениях здравоохранения аппараты ИВЛ либо отсутствовали совсем, либо были закуплены еще в прошлом веке. Всего Фонд Рината Ахметова приобрел для государственных больниц 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ", – говорит директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Новейшим оборудованием медики будут пользоваться и после завершения пандемии. В течение года на аппаратах ИВЛ, предоставленных Фондом, интенсивную терапию смогут получить более 10,5 тыс. пациентов.

Реклама

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передал аппараты ИВЛ медикам Доброполья Донецкой области.

Также мы писали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама