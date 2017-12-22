Сто тысяч детей получили подарки от Рината Ахметова

Вчера, 13:32

За последние три года праздничные наборы получили больше полумиллиона малышей

Сто тысяч детей получили подарки от Рината Ахметова

В преддверии новогодних праздников Ринат Ахметов дарит подарки детям. За последние три года праздничные наборы получили больше полумиллиона малышей, только в этом году 100 тысяч детей стали обладателями теплых и сладких гостинцев, в том числе 6 тысяч воспитанников интернатов и детских домов семейного типа. Сама же акция "Ринат Ахметов – детям!" проводится вот уже 17-й год подряд.

На днях представители Фонда Рината Ахметова побывали в Святогорске, где встретились с воспитанниками санаторно-оздоровительного центра социальной реабилитации "Изумрудный город". Дети получили от Фонда Рината Ахметова и программы "Сиротству — нет!" теплые презенты — пледы.

"От имени Рината Ахметова мы приехали вас поздравить с наступающими праздниками. Хотелось бы пожелать, чтобы в вашей жизни было как можно больше чудес! Чтобы вы чувствовали тепло, поддержку, заботу. Чтобы у вас было много друзей и вы никогда не оставались одни. Хотим подарить вам эти пледы как символ домашнего тепла и уюта!" — обратилась к воспитанникам "Изумрудного города" Наталья Барышпольская, руководитель программы "Сиротству — нет!".

Дети были в восторге. Лишенные родительской опеки, они искренне тянутся ко всем, кто проявляет к ним внимание и заботу.

"Ринат Ахметов помогает нам каждый год, и очень бы хотелось его поблагодарить, — говорит 16-летняя воспитанница "Изумрудного города" Алла. — Нам всем очень приятно".

"Изумрудный город" — это санаторно-оздоровительный центр социальной реабилитации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, расположенный в Святогорске. С 2014 года в "Изумрудном городе" проходят социальную реабилитацию и дети-сироты из зоны военных действий на Донбассе. Сегодня в центре более 320 детей, четверть из них — малыши дошкольного возраста. Более ста детей живут в "Изумрудном городе" постоянно.

"Большинство детей попали сюда из зоны военных действий. Им очень нужны поддержка, забота и внимание. Подарки, которые мы привезли им сегодня, — это небольшой символ семейного тепла и уюта, которого не хватает в обычной жизни, — поделилась Наталья Барышпольская. — Мы очень хотим, чтобы забота и внимание, которые получают эти дети в праздники, были у них и в обычной жизни. Для этого работает портал "Сиротству — нет!" Фонда Рината Ахметова. Мы стараемся помочь всем детям найти семьи!"
дети, подарки, праздники, фонд Рината Ахметова
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Сто тысяч детей получили подарки от Рината Ахметова". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Food&Wellness

Традиции Рождества

Как встречают Рождество в разных странах мира

Вчера, 11:11

По всему миру проходят ярмарки, люди дарят друг другу подарки и жарят индейку

Food&Wellness

Планируя путешествие, не забывайте о безопасности: положите в дорожную аптечку энтеросорбент. Фото: pixabay.com

Новогодние путешествия: как избежать пищевого отравления

Вчера, 10:50

Проблема пищевого отравления может подстерегать нас в любом месте
Загрузка...

Food&Wellness

Постные блюда на Новый год Фото: freepik

Постные блюда на Новый год: что приготовить тем, кто не ест мяса

Вчера, 08:47

Идеи новогодних рецептов для Рождественского поста

Украина

Фото: bereznyaki.org

В Херсонской области из-за нового котла в школе дети мерзнут и болеют

Вчера, 00:00

Деньги из госбюджета селу дали на экономный котел, который работает на альтернативном топливе, но подрядчик установил систему, рассчитанную на антрацит и дрова

Food&Wellness

Секс на Новый год не лучшая идея. Фото: pixabay.com

Почему на Новый год-2018 нельзя заниматься сексом

21 Декабря, 17:30

Ответ известного британского сексолога, доктора Никки Голдштейн

Афиша

Санта на мотоцикле взорвал сеть. Фото: Masmoto

Санта Клаус на мотоцикле покоряет сеть

21 Декабря, 16:07

Рождественский дед поймал преступника в Париже

Шоу-бизнес

Фото: Instagram

Максим Галкин показал, как его дети устроили танцы в замке

21 Декабря, 14:09

Забавное видео артист выложил в Instagram

Политика

Налог на подарки дороже 800 гривен: депутаты Рады рассказали о ценных презентах

21 Декабря, 12:58

Народные избранники уверяют, что ничего дорогостоящего в дар не получали, но декларации говорят о другом
Загрузка...