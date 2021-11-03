Сутки на Донбассе: боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, есть погибший

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции ВСУ

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Сегодня

За прошедшие сутки, 2 ноября, со стороны боевиков зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один украинский военнослужащий погиб.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли

По нашим позициям в направлении Павлополя и Новозвановки открывали огонь из стрелкового оружия.

У Причепиловки совершили два обстрела из минометов калибра 120 мм.

Недалеко от Новолуганского открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды провели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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