Украина задокументировала обстрелы боевиков перед Новым годом

На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) верифицировала последствия обстрела мирных жителей.
Об этом сообщает штаб ООС.
Речь идет об обстрелах со стороны боевиков 29 декабря в районе населенного пункта Водяное (вблизи Мариуполя). Было зафиксировано четыре воронки в пределах населенного пункта и одну воронку на участке для ведения садоводства, в которой находился разорванный 120-мм снаряд от миномета "Нона", в результате прилета которого пострадала железобетонная электроопора и стена здания.
"Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми подобные действия со стороны представителей вооруженных формирований РФ, которые продолжают пренебрегать своими обязательствами и грубо нарушать достигнутые договоренности по соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, несмотря на безопасность людей", – говорится в заявлении.
Украина уведомила ОБСЕ о выше указанном факте.
Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря боевики семь раз нарушили перемирие. Враг обстреливал позиции ВСУ вблизи четырех населенных пунктов, применяя при этом тяжелое вооружение.
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