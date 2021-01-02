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Украина задокументировала обстрелы боевиков перед Новым годом

2 января, 12:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Противник уже давно не соблюдает перемирие и все чаще применяет тяжелое вооружение

На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) верифицировала последствия обстрела мирных жителей.

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Об этом сообщает штаб ООС.

Речь идет об обстрелах со стороны боевиков 29 декабря в районе населенного пункта Водяное (вблизи Мариуполя). Было зафиксировано четыре воронки в пределах населенного пункта и одну воронку на участке для ведения садоводства, в которой находился разорванный 120-мм снаряд от миномета "Нона", в результате прилета которого пострадала железобетонная электроопора и стена здания.

"Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми подобные действия со стороны представителей вооруженных формирований РФ, которые продолжают пренебрегать своими обязательствами и грубо нарушать достигнутые договоренности по соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, несмотря на безопасность людей", – говорится в заявлении.

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Украина уведомила ОБСЕ о выше указанном факте.

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря боевики семь раз нарушили перемирие. Враг обстреливал позиции ВСУ вблизи четырех населенных пунктов, применяя при этом тяжелое вооружение.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс обстрелы Водяное СЦКК ООС

Источник: Сегодня

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