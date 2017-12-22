Украинским военным на передовой в три раза увеличили доплаты

За эти изменения в госбюджете на следующий год министр обороны Степан Полторак поблагодарил президента, Кабмин и народных депутатов

Украинским военным, которые несут службу в зоне проведения антитеррористической операции, в три раза увеличили доплаты. За эти изменения в госбюджете на следующий год министр обороны Степан Полторак поблагодарил президента, Кабмин и народных депутатов.

"Мы повысили доплаты по зоне проведения антитеррористической операции с трех с половиной тысяч до десяти, с тысячи двухсот до 4 с половиной. Это тяжелый труд. И я хотел бы всех вас поздравить с таким отношением к нам. А наше дело выполнять свою обязанность – защищать Украину", – сказал Степан Полторак.

Ранее президент Украины Петр Порошенко приказал с 1 апреля увеличить выплаты украинским военным, которые выполняют боевые задачи на Донбассе в районе линии соприкосновения. Об этом он сказал на церемонии выпуска в НУОУ им. Черняховского, передает 112.ua.

По его словам, защитники Украины на Донбассе уже с 1 апреля станут получать больше.

"После консультации с министром обороны, с начальником Генштаба я принял решение и поручил, чтобы с 1 апреля повысить размер дополнительного денежного вознаграждения за выполнение задач в АТО. Для лиц, выполняющих боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения, мы его увеличиваем еще на 1,5 тыс. грн. И в целом дополнительное денежное обеспечение будет составлять 7,5 тыс. гривен", – сообщил он.