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В 2019 году владельцы домашних электростанций Донетчины заработали 23 млн грн на энергии солнца

21 января, 16:34

Актуально

В Донецкой области 385 домохозяйств производят электроэнергию для собственных нужд, а излишек продают в сеть. Больше всего домашних станций в Мариуполе (95), Славянске (41) и Мангуше (40)

В 2019 году на Донетчине появилось 276 новых просьюмеров*. Всего в прошлом году YASNO приобрело 4,3 млн кВт·ч электроэнергии от домашних солнечных электростанций, а их владельцы таким образом заработали 23 млн грн.

За каждый проданный киловатт-час поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO осуществляет начисления и выплаты просьюмерам по "зеленому" тарифу, установленному государством.

"Благодаря использованию солнечной энергии просьюмеры не только получают дополнительный доход, но и вносят свой вклад в улучшение экологии. Например, подключенная к сети солнечная крыша мощностью 3,5 кВт в год компенсирует примерно 4,5 т выбросов при сжигании угля для выработки электроэнергии, что равнозначно отказу от одного автомобиля или посадке более 100 деревьев", – отметил директор YASNO в Донецкой области Александр Северин.

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YASNO поддерживает и развивает идеи энергоэффективности и помогает клиентам стать энергонезависимыми. Например, жители Донетчины могут приобрести крышные солнечные панели YASNO Efficiency. YASNO предлагает проект "под ключ": от подготовки необходимых документов и установки оборудования до сервисной поддержки. Получить консультацию по энергоэффективности каждый клиент может в одном из энергоофисов.

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Фото: Twitter, GirkinGirkin

*Просьюмеры (от англ. prosumer, producer – производитель + consumer – потребитель) – домохозяйства, которые самостоятельно производят электроэнергию для своих нужд, а излишек продают в сеть.

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