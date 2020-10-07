Коронавирус на Донбассе: в больницах практически закончились места для заразившихся

В Луганской области больницы первой волны заняты на 89%

В Украине по состоянию на 7 октября больше всего коек в процентном соотношении занято в Луганской и Донецкой областях – около 90%.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно опубликованной информации, за 6 октября в Луганской области было занято 89% коек из общего числа в 219. В больницах Донецкой области этот показатель составил 88,4% из 1028 коек.

Также сильно заполнены медучреждения первой волны в Одесской области – 78% и Киеве – 76,3%.

В то же время самая низкая заполненность, по данным Минздрава, наблюдается в Херсонской области – 26,6%.

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Как известно, в Украине за последние сутки выявили 4753 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии. От COVID-19 скончались 77 украинцев.

Несмотря на это, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко считает, что не было у нас никакой резкой вспышки COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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