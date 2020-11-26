В Донецкой области грузовик повис на мосту (видео)

В Волновахе Донецкой области грузовик слетел с моста и повис над трассой.
Водитель колесом зацепил отбойник, проехал по парапету и вылетел за бетонное ограждение. Чудом никто не пострадал – все произошло в 5:00 утра, и трасса была пуста. Полиции шофер рассказал, что не справился с управлением из-за скользкой дороги. Теперь ему придется заплатить штраф за повреждение моста.
Ранее "Сегодня" рассказывали о ДТП на мосту Патона в Киеве.
27 января там столкнулись пять машин, пострадали три человека. По предварительным данным полиции, при движении в сторону Надднепрянского шоссе водитель автомобиля Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
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В результате произошло столкновение пяти автомобилей. В ДТП пострадали два водителя и пассажир одного из авто. Их госпитализировали в стационар с телесными повреждениями различной степени тяжести.
Также мы писали об "огненном сальто" на Индустриальном мосту. Daewoo Lanos протаранил две иномарки, перевернулся в воздухе, приземлился на крышу и загорелся.
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