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В Донецкой области грузовик повис на мосту (видео)

26 ноября, 23:54

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Машина протаранила отбойник и едва не упала с путепровода

В Волновахе Донецкой области грузовик слетел с моста и повис над трассой.

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Водитель колесом зацепил отбойник, проехал по парапету и вылетел за бетонное ограждение. Чудом никто не пострадал – все произошло в 5:00 утра, и трасса была пуста. Полиции шофер рассказал, что не справился с управлением из-за скользкой дороги. Теперь ему придется заплатить штраф за повреждение моста.

Видео: Сегодня

Ранее "Сегодня" рассказывали о ДТП на мосту Патона в Киеве.

27 января там столкнулись пять машин, пострадали три человека. По предварительным данным полиции, при движении в сторону Надднепрянского шоссе водитель автомобиля Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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В результате произошло столкновение пяти автомобилей. В ДТП пострадали два водителя и пассажир одного из авто. Их госпитализировали в стационар с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Также мы писали об "огненном сальто" на Индустриальном мосту. Daewoo Lanos протаранил две иномарки, перевернулся в воздухе, приземлился на крышу и загорелся.

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ДТП Донбасс мост повреждение отбойник ограждение слетел протаранил

Источник: Сегодня

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