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На Донбасе обнаружили сотни снарядов времен Второй мировой войны

27 марта, 17:20

Сергей Пономаренко

Опасную находку спасатели взорвут на полигоне

В Донецкой области обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны.

Снаряды 210-го калибра нашли в окрестностях поселка Ольгинка. Спасатели решили поднимать их автокраном. Вес каждого – около 140 кг. Обнаружили боеприпасы местные фермеры, когда начали обрабатывать поля.

"Был налет на эшелон с этими боеприпасами. Они просто рассыпались вдоль этой железной дороги и по полям", – рассказала председатель Ольгинского поселкового совета Татьяна Каика.

За три дня спасатели выкопали почти две сотни снарядов. Не успели утилизировать эти, как найшли новые.

"Мы обнаружили еще скопление таких же снарядов. Но сколько их – столько же, или меньше, мы пока не знаем", – сообщил начальник части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Константин Апальков.

Возле села Ольгинка не впервые разминируют поля – еще в 2017 году здесь утилизировали опасную находку.

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"Уничтожено около пяти тысяч взрывоопасных предметов. Общая площадь – около 84 га", – рассказал начальник аварийно-спасательного отряда специального назначения Алексей Шаруда.

Уже третий год подряд пиротехники работают в окрестностях поселка, неподалеку линии разграничения, и едва ли не каждый день встречают новые опасные находки.

Разминировать эту территорию окончательно обещают до конца года. Все боеприпасы вывезут на специальный полигон и взорвут.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как снаряды времен Второй мировой войны обнаружили в Киеве, на территориях сразу двух школ.

Также мы писали о том, какснаряды обнаружилив Черниговской области.

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Донбасс спасатели боеприпасы Донецкая область снаряды вторая мировая война

Источник: Сегодня

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