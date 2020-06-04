Современный медтранспорт от Фонда Рината Ахметова спасает пациентов в Лимане Донецкой области

В рамках проекта «200 скорых для Украины» врачи города получили возможность быстрее добираться до больных

Донецкая область – один из регионов с наименьшим количеством зараженных инфекцией коронавируса. Во многих городах – ни одного инфицированного. Лиман – один из таких небольших городов.

Недавно здесь повысился уровень медицинской помощи. "Сегодня" узнавали – что изменилось.

В Лимане невозможно не заметить новую машину скорой помощи. Современный автомобиль ловко маневрирует дорогами. Медики добираются к больным за считанные минуты.

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Пенсионер Павел Яковлевич провожает прибывшего на новом автомобиле фельдшера к жене. У Светланы Алексеевны резко подскочил уровень сахара в крови.

"Мы вдвоем остались, сына нет, умер, так что…" – говорит житель Лимана Павел Люшненко.

Детей и пожилых людей медики обслуживают чаще всего. Ситуация с коронавирусом в городе спокойная. Ни одного больного.

"Вот этот режим самоизоляции, который ввело правительство, работает. У нас обычно много людей в амбулатории, а сейчас – нет. Пенсионеры, скажем, увидели рекомендации по телевизору и перестали приходить и сидеть по 40 человек в очереди", – говорит заведующая лабораторией Центра первичной медико-санитарной помощи Наталья Коваленко.

Именно поэтому вызовов на дом в бригаде скорой помощи увеличилось. Радиус работы – 50 км. Новая машина – лучший помощник. Внутри – современное медицинское оборудование.

"Здесь есть дефибриллятор для детей и для взрослых. Такого оборудования у нас никогда не было", – рассказывают медики.

Водитель скорой с 17-летним стажем Сергей рассказывает, что в дороге бывали разные случаи. Но впервые за многое время он спокоен, потому что знает: новая машина не подведет.

"Эта машина может проехать по всем буеракам, по грязи, а "Таврию" приходится на руках выносить или тянуть, вызывать "Ниву" с района, цеплять и тянуть", – объясняет водитиль Сергей Мотовик.

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Внедорожник медики Лимана получили в рамках проекта Фонда Рината Ахметова – "200 скорых для Украины".

"Комфорт врача и комфорт больного очень важен. Ведь везти больного в машине, которая тарахтит и трясется, очень тяжело. А наличие таких машин дает возможность и врачу и больному намного комфортнее ехать", – говорит Наталья Коваленко.

В целом амбулаториям и центрам первичной медико-санитарной помощи было передано 64 медицинских джипов.

"Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова и лично Ринату Леонидовичу за то, что он не забывает о населении Украины, заботится о них и дает комфортный транспорт для обслуживания людей", – говорит заведующая городской лаборатории Центра первичной медико-санитарной помощи Лимана Наталья Коваленко.

Проект "200 скорых для Украины" реализован по личному решению Учредителя Фонда – Рината Ахметова. Кроме 64 внедорожников, медики Украины получили 22 неонатальных автомобиля и 114 "реанимаций на колесах". Только за первый год работы это спасет более миллиона человеческих жизней.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помогает ветеранам труда Покровска Донецкой области.

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Также мы сообщали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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