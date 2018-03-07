В Мариуполе спасали котов от мучительной смерти

Сегодня, 14:25

Животные почти месяц были заперты в квартире


В Мариуполе без воды и еды почти месяц просидели в закрытой квартире восемь котов. Их хозяйка умерла, а родственников у покойной не осталось. После смерти женщины следователи опечатали квартиру вместе с животными. Чтобы попасть в опломбированную квартиру и спасти четвероногих, соседи и волонтеры вызвали полицейских и представителей управляющей компании.

Ранее сообщалось, что лохматый "котопес" из Канады стал новой звездой интернета. Популярность кота растет и предприимчивые хозяева решили, что на этом можно зарабатывать. С мордашкой кота уже продаются подушки, календари и другие сувениры. Но наиболее востребованной является книга об Атчуме и его подружке Орео "Первый день школы". В аннотации говорится, что это трогательная история о дружбе, доброте и о том, что делает каждого из нас особенным и уникальным.

Также смотрите неожиданную реакцию кошки на "смерть" хозяина.

Напомним, семья спасла бродячую кошку, и теперь она их постоянно обнимает.

Также мы писали, что кошка каждое утро приносит хозяину лист или палочку по необычной причине.
смерть, Мариуполь, кошки

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"Сегодня"

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