В Мариуполе спасали котов от мучительной смерти
Животные почти месяц были заперты в квартире
В Мариуполе без воды и еды почти месяц просидели в закрытой квартире восемь котов. Их хозяйка умерла, а родственников у покойной не осталось. После смерти женщины следователи опечатали квартиру вместе с животными. Чтобы попасть в опломбированную квартиру и спасти четвероногих, соседи и волонтеры вызвали полицейских и представителей управляющей компании.
Ранее сообщалось, что лохматый "котопес" из Канады стал новой звездой интернета. Популярность кота растет и предприимчивые хозяева решили, что на этом можно зарабатывать. С мордашкой кота уже продаются подушки, календари и другие сувениры. Но наиболее востребованной является книга об Атчуме и его подружке Орео "Первый день школы". В аннотации говорится, что это трогательная история о дружбе, доброте и о том, что делает каждого из нас особенным и уникальным.
Также смотрите неожиданную реакцию кошки на "смерть" хозяина.
Напомним, семья спасла бродячую кошку, и теперь она их постоянно обнимает.
Также мы писали, что кошка каждое утро приносит хозяину лист или палочку по необычной причине.
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