В Мариуполе задержан подозреваемый в убийстве беременной женщины

В Мариуполе, где недавно от взрыва гранаты погиб человек,произошла еще одна кровавая трагедия. В городе убили женщину, которая была на втором месяце беременности. Ее тело нашли на окраине города, у дома ранее судимого мужчины.

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Сиротой осталась несовершеннолетняя дочь погибшей. Корреспонденты "Сегодня" побывали на месте преступления.

Об исчезновении 32-летней девушки стало известно 6 сентября. В полицию родственники сообщили: беременная пошла в медицинское учреждение и не вернулась. Нашли ее уже мертвой в коллекторе во дворе частного дома.

Когда девушку искали, правоохранители опросили всех знакомых погибшей и вышли на след 57-летнего мужчины с криминальным прошлым.

"Мы установили, что этот человек последний контактировал с девушкой. Нами был обыскан его двор", – сообщил начальник Центрального отдела полиции Мариуполя Сергей Бичин.

Следователи установили: девушка пришла в гости к мужчине. Между ними возник конфликт, и тот ударил беременную несколько раз ножом. Раны были смертельными. После чего мужчина забрал деньги и украшения, а тело – спрятал во дворе.

"Спрятал в коллекторе на территории своего двора. Сверху накрыл шифером. Засыпал камнями. В этом же месте он спрятал орудие преступления", – рассказал Сергей Бичин.

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Соседи подозреваемого знают. Рассказывают: не пьет, занимается спортом и работает на предприятии. Ни гостей, ни подозрительных звуков накануне не слышали.

"Я не знаю его как отрицательного человека. Не пьет, не курит. Сельское хозяйство у него, розы вот цветут. Был женат на женщине, женщина болела, умерла. Теперь он сам живет. Никаких гостей, никакой женщины", – рассказала соседка подозреваемого Елена Иванова.

Подозреваемого задержали. Наказание, которое ему грозит – от 10 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы. У погибшей осталась 11-летняя дочь и гражданский муж.

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