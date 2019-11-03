В ООН подсчитали, сколько человек погибло с начала конфликта на Донбассе

Около шести тысяч человек живут в плохих условиях

/ Фото: Сегодня

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Более трех тысяч мирных жителей Донбасса стали жертвами конфликта с 2014 года. Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций. Видео с информацией опубликовали на странице в Twitter.

"Убиты более 3330 мирных граждан", — отмечается в микроблоге организации.

По данным ООН, ранены около 9 тыс. человек, внутренними переселенцами оказались 1,3 млн мирных жителей региона.

Также сообщается, что "около 6000 внутренне перемещенных лиц в результате конфликта в Украине, большинство из которых – пожилые люди, живут в коллективных центрах, где они часто проживают в плохо оборудованных или не пригодных для проживания местах".

Напомним, в 2017 году в ООН назвали шокирующее число жертв войны на Донбассе . Зафиксировано более 34 тысяч жертв среди гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп.

Также сайт "Сегодня" писал о том, как жители Донецка считают свою жизнь как в концлагере . Дончане говорят, что последние действия боевиков переполнили чашу терпения. Люди не выдерживают их издевательств, распродают за копейки жилье и уезжают.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

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