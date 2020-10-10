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В ОРДЛО не могут справится с пандемией COVID-19

10 октября, 10:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В аптеках и больницах закончились антибиотики

На временно оккупированных территориях Украины возник дефицит самых необходимых лекарств. Среди них и те, что помогают в борьбе с COVID-19.

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Об этом сообщает Информационное сопротивление.

Кроме того, в ОРДЛО критически не хватает медиков, часть из них на больничном с двусторонним воспалением легких. Их заменяют младшим персоналом или медиками узких специализаций. Оккупанты намерены привлекать студентов медицинского вуза.

А в аптеках и больницах закончились антибиотики.

"В клинике "ДНР" больным дают список необходимых препаратов и говорят: покупайте, у нас этого нет", – цитирует издание слова местных жителей.

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Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировали максимальное количество смертей от COVID-19 за сутки.

Также напомним, фармбизнес пользуется тем, что в Украине растет число больных и пытается продвинуть лекарства с недоказанной эффективностью как средство от COVID-19. Объясняем, почему все лекарства против коронавируса – фальшивка.

О правилах въезда на оккупированные территории во время карантина узнавайте из сюжета "Сегодня":

Крым и Донбасс: правила въезда на оккупированные территории

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Донбасс лекарства коронавирус оккупированные территории ОРДЛО
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