Оккупанты снова устроили провокацию на Донбассе: где стреляли

На Донбассе боевики продолжают нарушать объявленное на днях перемирие – за минувшие сутки, 28 июля, они устроили один обстрел. Об этом рассказали в пресс-центре ООС.

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Огонь из подствольного гранатомета оккупанты открыли вблизи населенного пункта Шумы. Выстрел был неприцельный и нес провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

"Потерь среди украинских защитников, в результате вражеского выстрела нет", – говорится в сообщении.

Сейчас же, по данным украинских военных, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой и с начала текущих суток вражеских обстрелов не было.

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Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе действует новое перемирие, которое боевики срывают два дня подряд.

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Сайт "Сегодня" писал, что на Банковой назвали три причины, почему оккупанты срывают перемирие на Донбассе.

Кроме того, ранее вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников пригрозил боевикам: ВСУ не будут бездействовать и при необходимости дадут адекватный ответ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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