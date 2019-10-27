В Школе поварского искусства открывается новый сезон

В Школе поварского искусства в г. Константиновка Донецкой области открывается новый сезон обучения.

В новом учебном сезоне ведущие шеф-повара и кулинарные эксперты проведут для студентов, школьников и трудовых коллективов Донецкой области практические занятия и мастер-классы, прочитают лекции, поделятся опытом работы со всеми видами продуктов и ключевыми техниками их приготовления, а еще – уникальными рецептами национальных кухонь народов мира и авторскими разработками.

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В воскресенье, 27 октября, в 11:00 состоится мастер-класс шеф-повара Сергея Денисенко для учащихся Константиновского профессионального лицея.

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Напомним, Фонд Бориса Колесникова открыл Школу поварского искусства в марте 2019 года. За это время тысячи студентов профильных вузов и местных жителей прошли мастер-классы от известных шеф-поваров Украины, повысили свой профессиональный уровень.

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