В ВСУ за сутки выявили более 70 случаев COVID-19

На изоляции находятся несколько сотен военнослужащих

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 1 октября, зафиксировали 76 новых случаев коронавируса. Всего в стране болеют COVID-19 711 военнослужащих.

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"За все время эпидемии в ВСУ выздоровели 2331 человек, летальных случаев – 10. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 652 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 54 человека", – сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что 15 человек из числа новых заболевших находятся в медучреждениях, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 61 человек.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в рядах ВСУ зафиксировали еще одну смерть от COVID-19. Инфекция унесла жизнь работника ВСУ из Хмельницкой области.

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Также напомним, у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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