Українська
$ 28,33
33,33
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

В ВСУ за сутки выявили более 70 случаев COVID-19

2 октября, 13:22

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На изоляции находятся несколько сотен военнослужащих

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 1 октября, зафиксировали 76 новых случаев коронавируса. Всего в стране болеют COVID-19 711 военнослужащих.

Реклама

"За все время эпидемии в ВСУ выздоровели 2331 человек, летальных случаев – 10. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 652 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 54 человека", – сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что 15 человек из числа новых заболевших находятся в медучреждениях, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 61 человек.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", – говорится в сообщении.

В тренде
Боевики обстреливают лес у Станицы Луганской, провоцируя пожар – РГА

Ранее мы сообщали, что в рядах ВСУ зафиксировали еще одну смерть от COVID-19. Инфекция унесла жизнь работника ВСУ из Хмельницкой области.

Реклама

Также напомним, у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

армия Донбасс статистика ВСУ инфекция заражение коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Макрон заявил о сдвигах на переговорах
Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по ДонбассуПолитика
На Донбассе подорвался российский офицер
На Донбассе подорвался российский офицерДонбасс
Огонь вплотную подошел к Северодонецку: жители готовятся к эвакуации (видео)
Огонь вплотную подошел к Северодонецку: жители готовятся к эвакуации (видео)Донбасс
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погодыУкраина
На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили, что произошло
На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили, что произошлоДонбасс
Ночь в огне. Как горит Донбасс – фото и видео
Ночь в огне. Как горит Донбасс – фото и видеоДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять