В заводской форме. О чем Ринат Ахметов говорил на ММК им. Ильича

По словам бизнесмена, сейчас весь мир говорит, что Украина в опасности, но все будет хорошо

Ринат Ахметов посетил ММК имени Ильича. Фото: коллаж "Сегодня"

Предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов побывал на ММК имени Ильича и поделился впечатлениями от Мариуполя. По словам бизнесмена, город прекрасный и в нем живут замечательные люди.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Прекрасный город, прекрасные люди. Мы сегодня здесь, потому что весь мир о нас заботится. Мы здесь, чтобы вместе с мариупольцами разделить эту тревогу. У нас одна цель: сильный Мариуполь и сильная Украина. Мы инвестировали, инвестируем и будем инвестировать в этот город. Сделаем все, чтобы у людей была счастливая жизнь", — сказал Ахметов.

Он добавил, что сейчас весь мир говорит, что Украина в опасности, но все будет хорошо.

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Ринат Ахметов на ММК имени Ильича. Фото: "Сегодня"

Что происходит сейчас на ММК им. Ильича в Мариуполе

По состоянию на 16 февраля Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича спокойно работает и не планирует останавливаться из-за возможного вторжения Российской Федерации в нашу страну. Об этом сообщил замдиректора ММК Ильича Олег Астафьев в эфире канала "Украина 24".

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Астафьев заверил, что металлурги всегда были и остаются со своей страной. Трудовые коллективы поддержали государственную инициативу, и в знак солидарности были подняты украинские флаги над админзданиями и цехами.