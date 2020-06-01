Ветераны труда в Мариуполе получают помощь от Фонда Рината Ахметова

Находящиеся на самоизоляции пенсионеры нуждаются в поддержке и заботе

Ветерану труда из Мариуполя Всеволоду Кулику 88 лет. Он сохраняет большую жажду жизни. Вот только ограничения из-за карантина, введенного вследствие вспышки коронавируса, внесли определенные коррективы в жизнь. Самоизоляция дается сложно, однако забота неравнодушных добавляет сил.

Всеволод Кулик умело пользуется компьютером и учит этому других. Он часами может бродить в Сети или обрабатывать фотографии.

"С помощью фотошопа делаю вначале общие исправления, пройдусь по цветам, контрастности, яркости", – говорит житель Мариуполя Всеволод Кулик.

Почти половину жизни Всеволод Кулик посвятил Мариупольскому металлургическому комбинату имени Ильича. Одно из самых ярких воспоминаний – трехлетняя командировка в Индию в качестве инженера.

Реклама

После выхода на пенсию, признается, жизнь заиграла новыми красками. Мужчина самостоятельно освоил компьютер и стал обучать этому таких же, как сам.

"Я уже выпустил шесть групп, которые прошли компьютерное обучение, это где-то около 54 человек", – рассказывает Всеволод Кулик.

Из-за введения карантина учебу пришлось приостановить.

"Тяготит, конечно, карантин, тяготит. Личных встреч нет, а мы привыкли быть в гуще событий", – объясняет мужчина.

Пандемия стала для пенсионеров настоящим испытанием. Поэтому Фонд Рината Ахметова проводит специальную акцию. В Донецкой и Луганской областях ветеранам труда доставляют продуктовые наборы.

"Эти люди много лет тяжело трудились в промышленности. Уже шестой год они живут в состоянии постоянного стресса из-за вооруженного конфликта, что также подрывает их здоровье, а теперь добавляется еще один фактор – коронавирус. Продуктовые наборы Фонда Рината Ахметова доставляются бесконтактным способом, как и положено в условиях карантина", – говорит директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Волонтер оставляет пакет у дверей пенсионеров и делает телефонный звонок.

"Привезли вам от Фонда Рината Ахметова набор", – говорит волонтер.

Реклама

Такая поддержка очень важна для людей пожилого возраста, которые во время пандемии находятся в зоне риска и по медицинским показаниям не могут выходить на улицу.

"Ринат Ахметов думает о нас! Приятно то, что вспомнили, что есть такие люди, которым при карантине запрещается открывать дверь на улицу", – говорит житель Мариуполя Всеволод Кулик.

Всего ветеранам Донецкой и Луганской областей Фонд Рината Ахметова передал десять тысяч продуктовых наборов.

"Когда человек с такой душой, когда человек так откликается на все события страны, он не забывает о пенсионеров – нам очень приятна эта забота", – говорит жена Всеволода Кулика Людмила.

Сами супруги также заботится друг о друге. Их любовь длится уже более 60 лет.

"Он меня спрашивает: "А я тебя не надоел?" Я говорю: "Нет, я тебя люблю"", – признается жительница Мариуполя Людмила Кулик.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова совместно с Минздравом и Ассоциацией анестезиологов помогает врачам освоить аппараты ИВЛ.

Реклама

Также мы сообщали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама