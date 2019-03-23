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Вилкул: Нужно обеспечить достойную жизнь Константиновке и другим промышленным городам

Сегодня, 22:41

Первоочередным для города является восстановление нормального водоснабжения

Александр Вилкул
Александр Вилкул.
Вилкул: Нужно обеспечить достойную жизнь Константиновке и другим промышленным городам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d5d/771/5c8d5d77195cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d5d/771/5c8d5d77195cd.jpg Донбасс Первоочередным для города является восстановление нормального водоснабжения

На Форуме "Совместная инициатива мира", в котором приняли участие сотни жителей Константиновки, народный депутат Александр Вилкул рассказал о плане восстановления промышленных городов, разработанном совместно с Борисом Колесниковым, местными властями, представителями трудовых коллективов и общественных организаций.

"Мы в одном из самых символических мест в нашей стране – Константиновке. Последний город перед линией фронта. И ни жителям Константиновки, ни жителям Донбасса не надо рассказывать, что такое война. Они это каждый день чувствуют на себе", – сказал Вилкул. По его словам, первоочередные задачи – закончить войну, восстановить мир, поднять экономику. Обеспечить достойные заработные платы и пенсии.

По мнению нардпера, первоочередным для города является восстановление нормального водоснабжения, в частности со стороны водоканала "Северский Донец – Донбасс" полностью заменить все сети до города Константиновка и сети в самой Константиновке, восстановить брошенный канал "Днепр – Донбасс".

Вторая задача – сделать нормальные дороги. Третье – построить промышленные предприятия и создать новые рабочие места с высокой заработной платой. По предложенному Вилкулом плану "Новая Индустриализация" созданный в Константиновке технопарк должен получить все необходимые льготы для быстрого строительства новых предприятий и привлечения инвестиций. 

Четвертое, по словам политика – нужно сделать так, чтобы 100% экологического налога, который платят предприятия Константиновки, оставались в городе и шли на улучшение экологии, модернизацию предприятий, развитие инфраструктуры – дороги, ремонт крыш, школ, больниц и на специальные экологические доплаты жителям. Сейчас 75% экологического налога у города отбирают.

Пятое – необходимо обеспечить качественное медицинское страхование, при котором пенсионерам, детям и бюджетникам страховку оплатит государство, а работникам – их предприятие. Такое медицинское страхование принесет деньги в сферу здравоохранения. В больницах появится современное оборудование, будет проведен ремонт помещений, а медики станут получать среднюю зарплату по области с коэффициентом 1,5. Это решит проблему нехватки медицинских кадров.

Шестое – нужно обеспечить реальную децентрализацию. Полномочия органов местного самоуправления должны быть подкреплены финансированием. Регионам нужно получать средства для строительства и ремонта детских садов и школ, на обновление Дворца культуры, благоустройства зон отдыха для горожан.

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