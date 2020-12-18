Вместе с Конго и Сомали: две области Украины в списке самых опасных мест для путешествий

В регионах с таким уровнем риска закон и порядок могут быть минимальными

Международная организация International SOS, которая занимается вопросами безопасности и здравоохранения, внесла Донецкую и Луганскую области Украины в список самых опасных мест для путешествий.

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Опубликована соответсвующая интерактивная карта Travel Risk Map.

Уровень опасности в Донецкой и Луганской областях, на части территории которых уже шесть лет продолжается военная агрессия боевиков, оценивают как "чрезвычайный".

Отмечается, что в регионах с таким уровнем риска закон и порядок могут быть минимальными или отсутствовать вовсе. Для путешественников в таких местах существует угроза нападений со стороны вооруженных группировок.

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Самыми опасными для путешествий местами также названы Сирия, северная часть Ирака, Сектор Газа, Афганистан, некоторые регионы Пакистана, Сомали, Ливия, Йемен, Южный Судан, ЦАР, Мали, восток Конго и северо-восток Нигерии.

Безопаснее всего путешествовать в северные страны: Норвегию, Данию, Финляндию, Исландию, а также в Швейцарию, Словению и Люксембург.

Напомним, на Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 17 декабря, они 8 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Ранее мы сообщали, что на вооружение украинской армии принят новейший ракетный комплекс "Нептун", вот только в войска он еще не попал.

Все подробности в спецтеме Жизнь на Донбассе

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