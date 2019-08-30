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Впервые в Украине робот принимает показания электросчетчиков

30 августа, 14:05

Тестирование технологии покажет, будут ли в компании использовать ее и дальше

/ Фото: Pixabay

Жители Донецкой области с 30 августа по 2 сентября могут передать показания счетчиков интеллектуальному роботу.

Нововведения для своих бытовых клиентов вводит компания-поставщик электроэнергии "Донецкие энергетические услуги". Позвонив с 7:00 до 21:00 по телефонам контакт-центра (067) 652 60 00 и (0629) 52 60 00, потребители смогут не ждать соединения с оператором, чтобы передать ему актуальные данные. В голосовом меню клиенту, который выберет пункт "Передать показания", бот по имени Роман предложит назвать свой населенный пункт, лицевой счет (включая спецсимволы) и показания счетчика. Бот автоматически распознает сказанное, фиксирует данные и обеспечивает их передачу в систему.

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Передать показания боту можно только в том случае, если номер, с которого звонит потребитель, указан в качестве контактного для этого клиента в базе электропоставщика. Если же номера в базе нет, то сообщить актуальные данные можно в привычный для клиентов способ  ̶  специалисту контакт-центра и уже в следующий период передачи показаний счетчиков потребитель сможет воспользоваться помощью цифрового помощника.

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"Ежемесячно в дни передачи показаний возрастает нагрузка на контакт-центр "Донецких энергетических услуг",  ̶ объясняет директор компании Александр Северин. ̶  Чтобы упростить передачу показаний и сохранить время клиентов, принимать данные операторам отныне будет "помогать" робот с технологией распознавания голоса. Это новая для Украины экспериментальная технология, которую мы первыми внедряем для удобства жителей Донбасса. Интересно, что бот будет учиться в процессе работы и распознавание голоса будет становиться ежемесячно более точным. Так что каждый может приобщиться к его обучению".

По словам Александра Северина, тестирование технологии покажет, будут ли в компании использовать ее и дальше. В "Донецких энергетических услугах" напоминают, что с 30 августа по 2 сентября передать показания счетчика, как и раньше, можно и онлайн через Личный кабинет и личные сообщения на странице электропоставщика в Facebook.

За дополнительной информацией представители СМИ могут обращаться по адресу: PR@dey.com.ua.

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Донбасс электроэнергия

Источник: Сегодня

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