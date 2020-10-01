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В ВСУ за сутки выявили почти сотню новых случаев заражения COVID-19

1 октября, 12:21

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На изоляции находятся более 600 военнослужащих

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 30 сентября, зафиксировали 91 новый случай коронавируса. Всего в стране болеют COVID-19 682 военнослужащих.

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Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии в ВСУ выздоровели 2284 человека, летальных случаев – 10. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 624 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 125 человек.

Сообщается, что 20 человек из числа новых заболевших находятся в медучреждениях, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 71 человек.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что в рядах ВСУ зафиксировали еще одну смерть от COVID-19. Инфекция унесла жизнь работника ВСУ из Хмельницкой области.

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Также напомним, у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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