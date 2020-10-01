В ВСУ за сутки выявили почти сотню новых случаев заражения COVID-19

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 30 сентября, зафиксировали 91 новый случай коронавируса. Всего в стране болеют COVID-19 682 военнослужащих.
Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии в ВСУ выздоровели 2284 человека, летальных случаев – 10. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 624 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 125 человек.
Сообщается, что 20 человек из числа новых заболевших находятся в медучреждениях, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 71 человек.
"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в рядах ВСУ зафиксировали еще одну смерть от COVID-19. Инфекция унесла жизнь работника ВСУ из Хмельницкой области.
Также напомним, у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.
Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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