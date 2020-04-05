Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

ВСУ жестко наказали боевиков за обстрелы: стали известны потери противника

5 апреля, 07:33

Сергей Мартынец

Боевики крыли минометным огнем, но ВСУ подавили их огневую активность

Противник 4 апреля 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил, применяя при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. При этом ВСУ снова заставили боевиков соблюдать режим "тишины" и нанесли им новый урон. Об этом сообщает штаб ООС.

Семь обстрелов со стороны оккупационных войск зафиксировали в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • со станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по защитникам Широкино, Тарамчука и Новомихайловки;
  • из крупнокалиберных пулеметов враг бил в районе населенных пунктов Славное, Водяное и Опытное;
  • в районе села Павлополь боевики применили стрелковое оружие.

"На этих направлениях подразделения Объединенных сил оперативно пресекали огневую активность противника, поэтому враждебные обстреле были непродолжительными", – отметили в ООС.

Реклама

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил семь обстрелов:

  • дважды около Орехово. Здесь враг в направлении Золотого-5 выпустили по нашим опорным пунктам девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов разных систем;
  • окраины Новотошковского враг обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм (8 мин), еще две мины 82-го калибра взорвались у наших опорных пунктов около села Новоалександровка;
  • позиции Объединенных сил в районе Майского оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм – 8 мин, а также из гранатометов разных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;
  • огонь российские наемники вели по направлению поселка Гольмовский около Горловки;
  • в районе Южного и Новолуганского вражеские войска применили гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Отметим, что, кроме позиций Объединенных сил, оккупанты 4 апреля со станковых противотанковых гранатометов обстреляли также жилой сектор поселка Верхнеторецкое. В результате разрыва гранаты получила осколковое ранение в ногу местная жительница, которая была доставлена в городскую больницу Торецка и оказана квалифицированная медицинская помощь", – рассказали военные.

В тренде
На Донбассе ВСУ снова понесли потери: где было "жарко"

Бойцы ВСУ ответным огнем подавили активность боевиков и заставили их замолчать. За прошедшие сутки потери в рядах наших войск не было. А вот врагу удалось нанести урон – уничтожены два боевика и еще одного ранили. Также был сбит вражеский беспилотник и станковый противотанковый гранатомет.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте боевики понесли большие потери. Украинская армия ответным огнем за месяц уничтожила и ранила более 150 оккупантов и уничтожили несколько единиц техники.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 4 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 4 апреляУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Более 150 уничтоженных и раненых: стало известно о больших потерях боевиков
Более 150 уничтоженных и раненых: стало известно о больших потерях боевиковДонбасс
Большой бизнес Донбасса объединился в борьбе с распространением коронавируса
Большой бизнес Донбасса объединился в борьбе с распространением коронавирусаДонбасс
Россия завезла на Донбасс танки и 30 вагонов боеприпасов: подробности
Россия завезла на Донбасс танки и 30 вагонов боеприпасов: подробностиДонбасс
Работал снайпер: украинские военные понесли потери на Донбассе
Работал снайпер: украинские военные понесли потери на ДонбассеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...