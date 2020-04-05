ВСУ жестко наказали боевиков за обстрелы: стали известны потери противника

Противник 4 апреля 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил, применяя при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. При этом ВСУ снова заставили боевиков соблюдать режим "тишины" и нанесли им новый урон. Об этом сообщает штаб ООС.

Семь обстрелов со стороны оккупационных войск зафиксировали в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

со станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по защитникам Широкино, Тарамчука и Новомихайловки;

из крупнокалиберных пулеметов враг бил в районе населенных пунктов Славное, Водяное и Опытное;

в районе села Павлополь боевики применили стрелковое оружие.

"На этих направлениях подразделения Объединенных сил оперативно пресекали огневую активность противника, поэтому враждебные обстреле были непродолжительными", – отметили в ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил семь обстрелов:

дважды около Орехово. Здесь враг в направлении Золотого-5 выпустили по нашим опорным пунктам девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов разных систем;

окраины Новотошковского враг обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм (8 мин), еще две мины 82-го калибра взорвались у наших опорных пунктов около села Новоалександровка;

позиции Объединенных сил в районе Майского оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм – 8 мин, а также из гранатометов разных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

огонь российские наемники вели по направлению поселка Гольмовский около Горловки;

в районе Южного и Новолуганского вражеские войска применили гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Отметим, что, кроме позиций Объединенных сил, оккупанты 4 апреля со станковых противотанковых гранатометов обстреляли также жилой сектор поселка Верхнеторецкое. В результате разрыва гранаты получила осколковое ранение в ногу местная жительница, которая была доставлена в городскую больницу Торецка и оказана квалифицированная медицинская помощь", – рассказали военные.

Бойцы ВСУ ответным огнем подавили активность боевиков и заставили их замолчать. За прошедшие сутки потери в рядах наших войск не было. А вот врагу удалось нанести урон – уничтожены два боевика и еще одного ранили. Также был сбит вражеский беспилотник и станковый противотанковый гранатомет.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте боевики понесли большие потери. Украинская армия ответным огнем за месяц уничтожила и ранила более 150 оккупантов и уничтожили несколько единиц техники.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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